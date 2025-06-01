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22:37, 1 июня 2025Россия

Силы ПВО сбили над российскими регионами более 50 дронов ВСУ за полтора часа

Минобороны: Силы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за полтора часа 53 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были перехвачены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями с 20:10 до 21:45 по московскому времени. Больше всего — 34 — дронов было сбито над территорией Курской области, еще 14 — Белгородской. Также четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью и один — над Орловской областью.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками ВСУ. Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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