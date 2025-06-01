Силы ПВО сбили над российскими регионами более 50 дронов ВСУ за полтора часа

Минобороны: Силы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за полтора часа 53 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были перехвачены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями с 20:10 до 21:45 по московскому времени. Больше всего — 34 — дронов было сбито над территорией Курской области, еще 14 — Белгородской. Также четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью и один — над Орловской областью.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками ВСУ. Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.