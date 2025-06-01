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17:51, 1 июня 2025Россия

Украина атаковала российский регион при помощи Storm Shadow

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ нанесли удар Storm Shadow по промзоне в Краснодоне
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника

По промышленной зоне в Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) нанесен удар при помощи ракет Storm Shadow французского производства. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram.

По его данным, также получили повреждения многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие.

«Этот очередной акт преступной киевской власти говорит о намерениях Украины продолжать войну», — подчеркнул Пасечник.

Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшие сутки сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа. Также были уничтожены семь управляемых авиабомб JDAM американского производства.

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