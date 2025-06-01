Украина атаковала российский регион при помощи Storm Shadow

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ нанесли удар Storm Shadow по промзоне в Краснодоне

По промышленной зоне в Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) нанесен удар при помощи ракет Storm Shadow французского производства. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram.

По его данным, также получили повреждения многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие.

«Этот очередной акт преступной киевской власти говорит о намерениях Украины продолжать войну», — подчеркнул Пасечник.

Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшие сутки сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа. Также были уничтожены семь управляемых авиабомб JDAM американского производства.