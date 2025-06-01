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13:44, 1 июня 2025Россия

Российские военные за сутки сбили 100 украинских беспилотников

Минобороны: За сутки ПВО сбили 100 беспилотников и семь управляемых авиабомб
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за прошедшие сутки сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

Помимо этого, ведомство отчиталось, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиабомб JDAM американского производства.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией была проведена серия ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, поражены военный аэродром, предприятие по ремонту военной техники, цеха по производству ударных беспилотников и места их запуска, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.

Ранее Минобороны сообщило об ответных массированных ударах по украинским объектам. По данным ведомства, за минувшую неделю российские войска нанесли пять массированных и два групповых удара по украинским объектам.

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