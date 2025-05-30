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12:47, 30 мая 2025Россия

Минобороны заявило об ответных массированных ударах по украинским объектам

МО: В ответ на атаки ВСУ нанесено пять групповых и два массированных ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ответ на массовые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю российские войска нанесли пять массированных и два групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись предприятия ОПК Украины, военные аэродромы, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также склады вооружения, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

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Помимо того, удары наносились по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который был произведен в США, укрытию, в котором находилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также по центру сил специальных операций (ССО) Службы безопасности Украины (СБУ).

В оборонном вдеомстве заверили, что все назначенные объекты были поражены.

ВСУ за прошедшую неделю ежедневно предпринимали попытки атаковать российские регионы с помощью десятков и сотен беспилотников. В частности, в ночь на пятницу, 30 мая, украинские войска выпустили по России почти 30 беспилотников. Днем ранее, 29 мая, ночью силы ПВО сбили 48 летательных аппаратов.

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