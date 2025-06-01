В Москве встретили первых прибывших после крушения поезда в Брянской области

Медики в Москве встретили прибывших после крушения поезда в Брянской области

Медики встретили первую партию прибывших в Москву после подрыва моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Известно, что вместе с медиками прибывших после ЧП с поездом встречают психологи. Они готовы немедленно оказывать нужную помощь.

«Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи на месте с раннего утра. Первая партия прибывших людей уже встречена. Московские экстренные службы ожидают прибытие второго поезда с пострадавшими», — отмечается в публикации.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области рухнул мост на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мост подорвали. По его словам, в поезде ехали 388 пассажиров.