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18:03, 1 июня 2025Россия

В Совфеде пообещали ответить на все атаки ВСУ в День защиты детей

Сенатор Клишас: Россия ответит на все совершенные ВСУ атаки 1 июня
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пообещал, что Россия ответит на все атаки Вооруженных сил Украины, совершенные 1 июня в День защиты детей. Свой комментарий по ситуации он оставил в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что меры обязательно будут приняты. «Уверен», — написал Клишас.

1 июня украинская сторона дронами атаковала регионы России, под удар впервые попала Сибирь.

Налетам беспилотников подверглись Иркутская, Мурманская, а также Рязанская области.

Жители Оленегорска Мурманской области рассказали, что устройства вылетали из фуры, припаркованной на заправке. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также упомянул, что дроны находились в большегрузе.

На местах происшествий в российских регионах начали работу оперативные и экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

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