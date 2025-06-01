В Совфеде пообещали ответить на все атаки ВСУ в День защиты детей

Сенатор Клишас: Россия ответит на все совершенные ВСУ атаки 1 июня

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пообещал, что Россия ответит на все атаки Вооруженных сил Украины, совершенные 1 июня в День защиты детей. Свой комментарий по ситуации он оставил в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что меры обязательно будут приняты. «Уверен», — написал Клишас.

1 июня украинская сторона дронами атаковала регионы России, под удар впервые попала Сибирь.

Налетам беспилотников подверглись Иркутская, Мурманская, а также Рязанская области.

Жители Оленегорска Мурманской области рассказали, что устройства вылетали из фуры, припаркованной на заправке. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также упомянул, что дроны находились в большегрузе.

На местах происшествий в российских регионах начали работу оперативные и экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.