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23:19, 1 июня 2025Россия

Власти опровергли сообщения о взрывах в Ярославле

Минрегион не подтвердил информацию о взрывах и работе ПВО в Ярославле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Информация о взрывах и работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в Ярославле не подтвердилась. Об этом сообщило министерство региональной безопасности, передает РИА Новости.

Как указали в ведомстве, сейчас на территории региона не действует режим опасности атаки беспилотников.

О взрывах в Ярославле ранее со ссылкой на местных жителей писал Telegram-канал Shot. По его утверждению, в районе Брагино раздалось минимум два громких хлопка. Сообщалось, что, предварительно, сработала система ПВО по украинским дронам.

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