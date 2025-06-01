Власти опровергли сообщения о взрывах в Ярославле

Информация о взрывах и работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в Ярославле не подтвердилась. Об этом сообщило министерство региональной безопасности, передает РИА Новости.
Как указали в ведомстве, сейчас на территории региона не действует режим опасности атаки беспилотников.
О взрывах в Ярославле ранее со ссылкой на местных жителей писал Telegram-канал Shot. По его утверждению, в районе Брагино раздалось минимум два громких хлопка. Сообщалось, что, предварительно, сработала система ПВО по украинским дронам.