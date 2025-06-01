Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

Врач Продеус заявил, что окрошка на кефире полезна для пищеварения

Врач-иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман оценили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале полезные свойства окрошки на кефире, квасе и минеральной воде. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

По словам Продеуса, окрошка на кефире полезна для микробиоты кишечника. Положительное влияние на нее оказывает как кефир, так и овощи в составе холодного супа. Врач напомнил, что состояние микробиоты напрямую влияет на пищеварение, иммунитет и настроение человека.

Коновалов рассказал, что окрошка на минеральной воде поможет утолить жажду. Врач подчеркнул, что газированная вода помогает справиться с ней эффективнее, чем негазированная. «В этом смысле окрошка на газированной воде будет точно хороша летом», — заверила ведущая программы Елена Малышева.

Гандельман добавил, что окрошка на квасе полезна для мозга. Кардиолог уточнил, что в напитке содержится витамин В1, благодаря которому вырабатывается защищающее от слабоумия вещество — ацетилхолин. «Жажда жадой, а все-таки голову хочется сохранить», — порассужал специалист.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о завтраке, помогающем похудеть. В его составе, по словам врача, должны быть белковые продукты и овощи.