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13:32, 1 июня 2025Интернет и СМИ

Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

Врач Продеус заявил, что окрошка на кефире полезна для пищеварения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Julie208 / Reuters

Врач-иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман оценили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале полезные свойства окрошки на кефире, квасе и минеральной воде. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

По словам Продеуса, окрошка на кефире полезна для микробиоты кишечника. Положительное влияние на нее оказывает как кефир, так и овощи в составе холодного супа. Врач напомнил, что состояние микробиоты напрямую влияет на пищеварение, иммунитет и настроение человека.

Коновалов рассказал, что окрошка на минеральной воде поможет утолить жажду. Врач подчеркнул, что газированная вода помогает справиться с ней эффективнее, чем негазированная. «В этом смысле окрошка на газированной воде будет точно хороша летом», — заверила ведущая программы Елена Малышева.

Гандельман добавил, что окрошка на квасе полезна для мозга. Кардиолог уточнил, что в напитке содержится витамин В1, благодаря которому вырабатывается защищающее от слабоумия вещество — ацетилхолин. «Жажда жадой, а все-таки голову хочется сохранить», — порассужал специалист.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о завтраке, помогающем похудеть. В его составе, по словам врача, должны быть белковые продукты и овощи.

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