Выступление американского рэпера в Москве описали фразой «в воздухе летали бюстгальтеры»

Super: В Москве прошло выступление американского рэпера Tyga

В Москве прошло выступление популярного американского рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Его концерт описали фразой «в воздухе летали бюстгальтеры», сообщается в Telegram-канале Super.ru.

По информации издания, редкий гость выступал в помещении, которое вмещало 14 тысяч человек, однако ему не удалось собрать полный зал. На разогреве у исполнителя были группа Ay Yola, а также рэперы Jakone и Macan.

«Когда вышел Tyga, начали качаться все: от молодежи до тех, у кого уже внуки. В воздух летели бюстгальтеры, артист радостно крутил трофеи», — отметили авторы публикации и добавили, что рэпер постоянно признавался в любви Москве на английском.

Ранее сообщалось, что, когда Tyga приехал в Москву, он пошел по клубам и стрип-клубам. По словам инсайдеров, после ужина в роскошном отеле Radisson он отправился в Secret Room на Рочдельской улице. Другим посетителям заведения было запрещено снимать исполнителя.