42-летняя Анна Седокова станцевала на камеру в наряде с глубоким декольте

Певица Анна Седокова станцевала на камеру в джинсовом платье с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

Кадр: @annasedokova

В размещенном ролике 42-летняя певица позировала в джинсовом платье без бретелей и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее формы. Кроме того, облегающий наряд подчеркивал фигуру звезды. Образ дополнила укладка с локонами и яркий макияж.

В мае Анна Седокова похвасталась фигурой в крошечном платье. Исполнительница поделилась селфи, на котором позировала напротив зеркала в полный рост в оранжевом мини-платье.