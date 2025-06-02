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10:17, 2 июня 2025Ценности

42-летняя Анна Седокова станцевала на камеру в наряде с глубоким декольте

Певица Анна Седокова станцевала на камеру в джинсовом платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

Кадр: @annasedokova

В размещенном ролике 42-летняя певица позировала в джинсовом платье без бретелей и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее формы. Кроме того, облегающий наряд подчеркивал фигуру звезды. Образ дополнила укладка с локонами и яркий макияж.

В мае Анна Седокова похвасталась фигурой в крошечном платье. Исполнительница поделилась селфи, на котором позировала напротив зеркала в полный рост в оранжевом мини-платье.

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