Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 2 июня 2025Из жизни

Блогер пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном

Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир после клинической смерти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер пережил клиническую смерть из-за тяжелой реакции на лекарство и поделился подробностями путешествия в загробный мир. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бывший бодибилдер, который создает контент в TikTok под ником @after.life.echoes, потерял сознание в туалете ресторана. Он считает, что причиной стал побочный эффект лекарств. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Мужчину считали мертвым около 45 минут. Лишь когда его уже положили в мешок для трупов, медики заметили признаки жизни.

«Это было похоже на поход в кино, как будто смотришь настоящий фильм, где кто-то одет и выглядит как ты, но ты думаешь: "Это не я, потому что я вот здесь, в зале, смотрю этот фильм". Я наблюдал все сверху, но самое странное — совсем не ощущалось, будто это я, хотя я видел собственное мертвое тело», — вспоминает бодибилдер.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
«Казалось, что у меня удлиняется лоб» Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
29 сентября 2021

Мужчина также рассказал, как наблюдал за медиками, которые упаковывали его тело и везли в морг. Затем он увидел свет и пришел в сознание, услышав: «Этот еще не мертв». Сейчас он активно обсуждает свой опыт в TikTok, утверждая, что смерть — это лишь переход сознания в другую форму существования.

Ранее жительница США Брианна Лафферти рассказала, как умерла на восемь минут и увидела заполненный цифрами тоннель. «Смерть — это иллюзия, и нашим временем на Земле все не заканчивается», — говорит Лафферти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    На выборах президента Польши поменялся лидер

    Блогер пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном

    Смертность от рака резко выросла из-за неожиданного фактора

    В Курске обломки беспилотника попали в многоэтажку

    Капитан «Ростова» объявил об уходе из клуба после поражения команды в финале Кубка России

    Россия получила украинский вариант меморандума о мирном урегулировании

    Лавров и Рубио обсудили планы возобновления прямых переговоров России и Украины

    На подлете к российскому городу уничтожили несколько беспилотников

    Люди сходят с ума после общения с ChatGPT. Они думают, что разговаривают с богом, превращаются в сектантов и рушат свои отношения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости