Бывшая жена Андрея Аршавина снялась в платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская снялась в платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает три миллиона подписчков.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина разместила ролик, в котором предстала в фотостудии, в расшитом пайетками черном платье длины миди с разрезом до бедра, продемонстрировав фигуру. Образ звезды дополнили удлиненный пиджак и туфли на каблуках.

В мае бывшая жена Андрея Аршавина в купальнике поплавала в чане. Она позировала в бочке с горячей водой, примерив слитный плавательный костюм.

