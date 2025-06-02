Дачников призвали рассыпать кофе по участку

Биолог Алексеева посоветовала удобрять цветы на даче кофейной гущей

Кофейная гуща станет хорошим удобрением для некоторых цветов на даче. Рассыпать остатки напитка на загородном участке призвала россиян доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева, пишет NEWS.ru.

Особенно понравится такая подкормка вереску, азалии и рододендрону, рассказала эксперт. Однако перед тем, как удобрять растения, нужно очистить кофейную гущу от остатков сахара и молока, а потом высушить — так на ней не появится плесень.

«Затем кофейную гущу добавляют в компост и после компостирования (не менее полутора месяцев) используют для удобрения культур, предпочитающих кислую почву», — пояснила Алексеева.

Для удобрения других растений на даче кофейную гущу нужно использовать с осторожностью — она меняет кислотность почвы и может не подойти растениям, которые любят щелочную и нейтральную среду.

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