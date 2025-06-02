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01:01, 2 июня 2025Ценности

Дочь Джуда Лоу без бюстгальтера появилась на публике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в откровенном виде появилась на публике. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица поделилась в сторис снимками с вечеринки Gentle Monster x Bratz Pocket в Лос-Анджелесе. Так, наследница актера выбрала для мероприятия серебристое мини-платье, оформленное глубоким декольте и черными кожаными лямками. На размещенных кадрах видно, что она решила не надевать под наряд бюстгальтер.

Кроме того, для своего образа знаменитость подобрала босоножки с завязками и очки с прозрачными линзами. Также она сделала макияж с акцентом на губы, накрасив их нюдовой помадой.

В апреле Айрис Лоу поделилась с фанатами снимками, на которых показала обнаженную грудь.

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