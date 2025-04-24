Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:44, 24 апреля 2025Ценности

Дочь Джуда Лоу снялась с обнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Айрис Лоу

Айрис Лоу . Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 782 тысячи подписчиков.

24-летняя манекенщица предстала на одном из кадров на скалистом берегу водоема. Она позировала в черных трусах от бикини и с обнаженной грудью. При этом рядом с Лоу также находилась девушка топлес.

В то же время модель запечатлели в реке, где она сидела в крошечных стрингах с широко разведенными в стороны ногами.

Ранее в апреле дочь популярной телеведущей Лизы Ринны опубликовала Амелия Грей Хэмлин фото в прозрачном нижнем белье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости