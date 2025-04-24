Дочь Джуда Лоу снялась с обнаженной грудью

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 782 тысячи подписчиков.

24-летняя манекенщица предстала на одном из кадров на скалистом берегу водоема. Она позировала в черных трусах от бикини и с обнаженной грудью. При этом рядом с Лоу также находилась девушка топлес.

В то же время модель запечатлели в реке, где она сидела в крошечных стрингах с широко разведенными в стороны ногами.

Ранее в апреле дочь популярной телеведущей Лизы Ринны опубликовала Амелия Грей Хэмлин фото в прозрачном нижнем белье.