Группа «Би-2» могла торговать личными данными россиян

Life.ru: Сайт с билетами на концерты «Би-2» передавал личные данные фанатов

Сайт по продаже билетов на концерты уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) группы «Би-2» ( участник группы Лева, настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) собирает личные данные всех пользователей. Об этом сообщает портал Life.ru.

По информации журналистов, при поиске билетов на концерт музыкантов в Европе пользователи вынуждены соглашаться с условиями, которые обозначены на ресурсе. Сайт собирает все персональные данные фанатов группы: сохраняется история переписки, записываются телефонные звонки, определяются устройства и местоположение покупателей. Если билеты приобретаются на несколько человек, в базу попадают все указанные лица.

«Оператор честно предупреждает, что будет не только хранить, но и передавать данные партнерам, рекламодателям. Говоря юридическим языком, неограниченному кругу третьих лиц», — отмечают авторы статьи.

Кроме того, продажей билетов на выступление «Би-2» занимается словацкая фирма Keep Moving, владельцем которой является Александр Крестин — концертный директор коллектива.

Ранее стало известно, что финансировавший Вооруженные силы Украины лидер «Би-2» больше не сможет зарабатывать в России. Он использовал другое имя для ведения бизнеса в стране.