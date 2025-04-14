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09:30, 14 апреля 2025Культура

Финансировавший ВСУ лидер «Би-2» больше не сможет зарабатывать в России

Shot: Минюст пресек махинации лидера «Би-2» Бортника с заработком в России
Ольга Коровина

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Лидер группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) больше не сможет обманывать власти страны, используя другое имя для ведения бизнеса в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В марте стало известно, что по российскому паспорту музыкант числится как Игорь Бортник — он имеет ИНН, банковские счета и бизнес. При этом в реестр иностранных агентов артист был внесен под именем Егор, так что какое-то время продолжал зарабатывать на территории страны. Сообщается, что сотрудники Минюста «пресекли махинации» Левы и добавили в список все его имена.

Ранее Бортник заявил, что каждый месяц жертвует Украине пять тысяч евро через свой фонд. Певец уточнил, что купил бы для ВСУ партию реактивных снарядов системы HIMARS, если бы позволяли средства.

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