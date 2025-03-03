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09:49, 3 марта 2025Культура

Осудивший СВО лидер «Би-2» продолжил зарабатывать в России под другим именем

Shot: Лидер «Би-2» Бортник продолжает зарабатывать в России под другим именем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лидер рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) продолжает зарабатывать в России под другим именем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в документах музыкант числится как Игорь Бортник — он имеет гражданство РФ, ИНН, банковские счета и бизнес.

Отмечается, что общественники из движения «Сорок сороков» обратились в МВД и попросили лишить Бортника российского гражданства. Они также направили обращение в Минюст России с просьбой повторно признать артиста — под именем Игорь — иноагентом.

Ранее лидер группы заявил, что для него не существует понятия «родина».

19 февраля пранкеры Вован и Лексус выложили первую часть беседы с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.

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