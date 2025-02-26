Осудивший СВО лидер «Би-2» заявил об отсутствии понятия «родина»

Лидер «Би-2» Егор Бортник заявил, что не верит в понятие родины

Лидер рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что для него не существует понятия «родина». Об этом он сообщил во второй части беседы с пранкерами Вованом и Лексусом (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне все равно. Я не верю в понятие "родина"», — объяснил Бортник.

Музыкант также рассказал пранкерам, что не все в коллективе поддержали его точку зрения насчет специальной военной операции (СВО). Так, Бортник «выгнал из группы» одного из музыкантов, который, по его мнению, «сломался» после задержания в Таиланде.

19 февраля пранкеры Вован и Лексус выложили первую часть беседы с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.