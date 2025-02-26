Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:52, 26 февраля 2025Культура

Осудивший СВО лидер «Би-2» заявил об отсутствии понятия «родина»

Лидер «Би-2» Егор Бортник заявил, что не верит в понятие родины
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лидер рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что для него не существует понятия «родина». Об этом он сообщил во второй части беседы с пранкерами Вованом и Лексусом (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне все равно. Я не верю в понятие "родина"», — объяснил Бортник.

Музыкант также рассказал пранкерам, что не все в коллективе поддержали его точку зрения насчет специальной военной операции (СВО). Так, Бортник «выгнал из группы» одного из музыкантов, который, по его мнению, «сломался» после задержания в Таиланде.

19 февраля пранкеры Вован и Лексус выложили первую часть беседы с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подверглась одной из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      Страна НАТО выступила против отправки своих военных на Украину

      Российский пилот потерял сознание перед взлетом самолета в Хабаровске

      Глава МИД Ирана ответил на вопрос о переданном Лавровым послании США

      Российского восьмиклассника захотели привлечь за инструкции по изготовлению взрывчаток

      Россиянина осудят за лишение свободы женщины и угрозу расправой

      Макрон надавил на Трампа в Белом доме. Чего он требовал?

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Имущество семьи бывшего мэра Сочи арестовали

      В Минске ратифицировали договор по созданию Россией военных объектов в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше