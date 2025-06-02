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05:31, 2 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог назвал допустимую долю алкоголя в жару

Кардиолог Ашихмин: Алкоголь в жару может привести к обмороку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Прием алкоголя в жару может привести к обморокам, тепловым ударам и увеличить риск алкогольного психоза. Об этом «Ленте.ру» рассказал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин.

«Что касается жары. Последствия могут быть еще более неприятными. Во-первых, потому что расширяются сосуды в моменте после того, как человек принял алкоголь, из-за этого могут быть обморочные состояния, намного быстрее возникать тепловой удар. Чаще могут быть алкогольные психозы, масса разных проблем», — сказал Ашихмин.

По его мнению, допустимой долей алкоголя в жару может быть один бокал вина в день. Ашихмин также призвал минимизировать потребление алкоголя в неделю до одной бутылки качественного вина. При этом он подчеркнул, что с точки зрения здравого смысла и медицины алкоголь нужно полностью исключить из жизни.

«Безопасной дозы алкоголя нет. Невероятно сильно повышает риски онкологических заболеваний, в высоких дозах до четырех раз, повышает риск рака пищевода, рака молочной железы, рака простаты», — отметил врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара пойдет на спад в Москве 1 июня. В этот день дневная температура в столице составит 22-24 градуса тепла. По его данным, будет облачно и возможен кратковременный дождь.

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