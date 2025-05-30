Метеоролог назвал срок спада жары в Москве

Метеоролог Вильфанд: Жара в Московском регионе спадет в первый день лета

Жара в Москве и Московской области спадет в воскресенье, 1 июня, дневная температура в столице составит 22-24 градуса тепла, а в области — 20-25 градусов. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Таким образом температура будет выше нормы всего на один-два градуса.

«Наиболее заметное изменение температуры в воскресенье. Воскресенье — это первый день лета и получится, что конец весны будет заметно более теплым, чем начало лета, но начало лета не холодное, температура будет выше своей нормы, но на один-два градуса, а не на шесть-семь, как сейчас», — сказал Вильфанд.

Ночью 1 июня в Москве температура составит 12-14 градусов, в Московской области от 10 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов, а в области до 20-25 градусов, добавил метеоролог. Также он прогнозирует в воскресенье облачность и местами кратковременный дождь. В понедельник и вторник, 2 и 3 мая, погода существенно не изменится, добавил Вильфанд.

«Тут говорить о похолодании не стоит, но погода вернется к своему привычному режиму. Можно так сказать, что не похолодает, а спадет жара», — резюмировал он.

29 мая в Москве температура поднималась до плюс 30 градусов. По данным Вильфанда, в пятницу, 30 мая, в столицу из-за отходящего к востоку антициклона придет облачность. Ночью ожидается плюс 16-17 градусов, а в центре города — около 20. Днем по сравнению 28 и 29 мая температура может понизиться до плюс 25-27 градусов, что на пять-шесть градусов выше нормы, пояснил метеоролог.