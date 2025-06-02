Россиянам назвали причины для конфискации жилья

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Самовольная перепланировка грозит конфискацией жилья

Главным образом, конфискация жилья в качестве одной из форм наказания предусмотрена Уголовным кодексом. По каким причинам могут изъять недвижимость, RT разъяснил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Речь идет не о любом изъятии, а именно о безвозмездной передаче недвижимости в пользу государства», — подчеркнул собеседник издания. Конфискация жилья возможна в строго ограниченных случаях и только, когда установлена прямая связь между жилплощадью и преступлением. К примеру, если квартира была куплена на средства, полученные в результате коррупции, торговли запрещенными веществами или денежных махинаций. Кроме того, конфисковать могут жилье, которое использовалось в криминальных целях — для хранения оружия или в качестве центра управления преступной деятельностью. Без доказательств и решения суда изъять такую квартиру не могут.

Также конфискация возможна в рамках административного права. В частности, такая участь грозит, если хозяин не узаконил перепланировку. В случае самовольного строительства суд может постановить демонтировать конструкции за счет собственника, реже — обратить постройку в собственность муниципалитета. Такое решение суд принимает, если безопасно снести постройку нельзя либо в ней проживают люди и она подлежит дальнейшему оформлению, согласно законодательству.

Вдобавок жилье могут изъять через обращение взыскания на имущество при просрочке платежей. «Это не конфискация в прямом смысле, потому что имущество изымается не в пользу государства, а для погашения долгов», — пояснил Бондарь. Эта ситуация возможна, если квартира была приобретена в ипотеку и заложена банку. Однако конфискация не распространяется на единственное жилье.

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