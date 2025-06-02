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07:42, 2 июня 2025Россия

Курская АЭС отчиталась о штатной работе на фоне сообщений о попытке удара ВСУ

Курская АЭС сообщила о штатной работе после данных о попытке атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Concern Rosenergoatom / Globallookpress.com

Курская атомная электростанция (АЭС) на фоне данных о попытках атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что работает в штатном режиме. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале станции.

Согласно заявлению, энергоблок №4 работает на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблоки № 1 и 2 функционируют в режиме эксплуатации «без генерации». На планово-предупредительном ремонте находится энергоблок №3, отчитались на АЭС.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

Вечером 1 июля стало известно, что рядом с Курской АЭС сбили несколько беспилотников. Официально власти эту информацию не комментировали.

Согласно заявлению Минобороны, за ночь 2 июня над Курской областью перехватили 57 летательных аппаратов. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 27 — над Липецкой областью, 16 — над Воронежской областью, по 11 — над Брянской и Рязанской областями, 6 — над Орловской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Тамбовской областью.

Вот это да!
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