Украина в ночь перед переговорами в Стамбуле выпустила по России свыше 150 дронов

Минобороны: Силы ПВО сбили 162 беспилотника ВСУ над девятью регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 2 июня, выпустили по России свыше 150 беспилотников в день переговоров по Украине в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 20:10 по московскому времени 1 июня до 2:00 2 июня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 162 украинских беспилотника.

Больше всего летательных аппаратов — 57 — перехватили над Курской областью. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 27 — над Липецкой областью, 16 — над Воронежской областью, по 11 — над Брянской и Рязанской областями, 6 — над Орловской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Тамбовской областью.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 2 июня в Турции. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.