Литературный праздник в честь великого поэта прошел в российском регионе

Литературный праздник в честь поэта Пушкина прошел в Тверской области

Литературный праздник в честь великого поэта Александра Пушкина прошел в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона.

Юбилейный 55-й «Пушкинфест» состоялся в селе Берново в преддверие 226-й годовщины со для рождения поэта 6 июня. В музее-усадьбе провели экскурсии и показали спектакль Тверского ТЮЗа по мотивам сказки Владимира Даля «Журавль и цапля».

«Неповторимая красота и атмосфера этих удивительных мест вдохновили Александра Сергеевича Пушкина на создание замечательных произведений, проникнутых искренней любовью к Родине, к нашим национальным традициям и обычаям», — заметил губернатор региона Игорь Руденя.

Отмечается, что для посетителей праздника работали книжная выставка и аллея мастеров, на которой были представлены изделия родом из Твери, Ржева, Смоленска, Костромы и других городов.

Ранее на фестивале в Новосибирске приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. Длина блюда из фарша составила 65 метров.