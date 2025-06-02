Минобороны подало новые иски к «Военторгу»

Минобороны подало два новых иска к «Военторгу» на 134 тысячи рублей

Министерство обороны России подало новые иски к АО «Военторг» в Арбитражный суд Москвы — ведомство попросило взыскать еще 134 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Совокупная сумма исковых требований от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Военторг" составляет 134 тысячи 481 рублей», — сообщили в суде. Иски были поданы 26 и 28 мая.

Глава «Военторга» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении госконтрактов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас Павлов находится в СИЗО.

Ранее Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму свыше 30 миллионов рублей. Всего было подано восемь новых заявлений, часть из них уже рассматривается судом.