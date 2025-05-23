Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму свыше 30 миллионов рублей

ТАСС: Минобороны требует взыскать с РЖД свыше 30 млн руб. по новым искам

Минобороны России требует взыскать с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) свыше 30 миллионов рублей, новые иски ведомство подало в мае в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС.

«Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — говорится в материалах дела. Всего было подано восемь новых заявлений, часть из них уже рассматривается судом.

В конце марта стало известно, что Минобороны подало иски к РЖД на 90 миллионов рублей. Детали исковых заявлений не раскрываются.

В феврале Минобороны подавало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД на пять миллионов рублей. Иск касался экономического спора по гражданским правоотношениям.

