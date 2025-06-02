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14:26, 2 июня 2025Экономика

Москвичей предупредили о возвращении жары

Синоптик Позднякова: Жара вернется в Москву 7 и 8 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В предстоящие выходные, 7 и 8 июня, в Москву вернется жара. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

При этом начало недели, по словам синоптика, будет комфортным для работы — воздух погреется до плюс 23 градусов Цельсия. В ночь на вторник, 3 июня, местами возможны короткие дожди. «А к середине недели в центр Европейской России устремится гребень антициклона с юга, в четверг день будет ярким: солнечным и сухим», — добавила Позднякова.

С четверга температура воздуха в Москве превысит плюс 25 градусов. На выходных в регион придет жаркая и благоприятная для загородного отдыха погода, заключила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что почти всю первую неделю июня в столице будет держаться комфортная погода, которая характерна для первого летнего месяца.

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