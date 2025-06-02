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10:34, 2 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Вильфанд: Москвичей ожидает нормальная для июня погода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В начале июня москвичей ожидает нормальная для этого месяца температура воздуха. О погоде со 2 июня в столице рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Существенных осадков не ожидается, погода будет малооблачной. Температура днем до четверга составит плюс 22-24 градуса», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что по ночам температура воздуха будет держаться в пределах плюс 9-14 градусов.

До этого синоптик спрогнозировал спад жары с первого дня лета. По прогнозам Вильфанда, июнь будет гораздо более прохладным, чем конец мая в Москве и области. Аномальной жары метеоролог не ожидает.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее отметил, что в целом по России лето будет теплее климатической нормы, но не экстремально жарким.

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