На фестивале Лаймы Вайкуле выступят иноагенты

Лайма Вайкуле утвердила список артистов на фестиваль «Рандеву» в Юрмале

Критикующая Россию латвийская певица Лайма Вайкуле утвердила полный список артистов, которые выступят на ее фестивале «Рандеву» в Юрмале. Об этом сообщает kp.ru.

Как пишет издание, из-за низких продаж билетов на фестиваль Вайкуле пришлось позвать российских коллег, исключительно тех, кто покинул страну и высказался против проведения специальной военной операции (СВО). Так, в один из дней пройдет бенефис Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), который сейчас проживает в Израиле. Запланированы выступления Андрея Макаревича (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), группы «Би-2» (фронтмен группы Егор Бортник внесен Минюстом России в реестр иноагентов), а также украинских артистов, открыто выражающих ненависть в адрес россиян: исполнителей Потапа, Насти Каменских и Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко).

Кроме того, местные промоутеры и блогеры уверяют, что в зале будет традиционно присутствовать подруга Вайкуле, уехавшая со скандалом из России Алла Пугачева. По информации местных СМИ, она посетит Юрмалу ради отдыха, так что на сцену скорее всего не выйдет.

«Рандеву» пройдет с 25 по 27 июля, Вайкуле выступает в качестве продюсера и хозяйки фестиваля. Впервые мероприятие прошло в 2015 году, тогда в нем участвовали российские исполнители, в том числе патриотично настроенные.

Ранее стало известно, что генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал лишить российских государственных наград Макаревича и Вайкуле.