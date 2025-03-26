Запашный призвал лишить государственных наград Макаревича и Вайкуле

Запашный призвал лишить госнаград и званий артистов Макаревича и Вайкуле

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал лишить государственных наград лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иноагентом) и латвийскую певицу Лайму Вайкуле. Его цитирует РИА Новости.

Запашный указал на то, что Вайкуле остается кавалером ордена Дружбы. «О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — высказался он, добавив, что Макаревич, будучи народным артистом РФ, неоднократно оскорблял население страны.

По словам Запашного, при этом и Вайкуле, и Макаревич, проживая за границей, продолжают «транслировать» наличие у них российских госнаград, что неправильно.

Ранее Запашный выступил с критикой в адрес артистов, которые в начале СВО не стали давать никаких комментариев. По его мнению, скоро молчуны начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали спецоперацию, однако не хотели делать на этом пиар.