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14:43, 26 марта 2025Культура

Запашный призвал лишить государственных наград Макаревича и Вайкуле

Запашный призвал лишить госнаград и званий артистов Макаревича и Вайкуле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал лишить государственных наград лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иноагентом) и латвийскую певицу Лайму Вайкуле. Его цитирует РИА Новости.

Запашный указал на то, что Вайкуле остается кавалером ордена Дружбы. «О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — высказался он, добавив, что Макаревич, будучи народным артистом РФ, неоднократно оскорблял население страны.

По словам Запашного, при этом и Вайкуле, и Макаревич, проживая за границей, продолжают «транслировать» наличие у них российских госнаград, что неправильно.

Ранее Запашный выступил с критикой в адрес артистов, которые в начале СВО не стали давать никаких комментариев. По его мнению, скоро молчуны начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали спецоперацию, однако не хотели делать на этом пиар.

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