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15:11, 7 марта 2025Культура

Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

Эдгард Запашный раскритиковал молчавших в начале СВО артистов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступил с критикой в адрес артистов, которые в начале специальной военной операции (СВО) не стали давать никаких комментариев. В беседе с телеканалом «Царьград» он допустил, что в скором времени они начнут появляться в медиапространстве с разнообразными «отмазками».

«Молчуны» начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали СВО, однако не хотели делать на этом пиар, считает Запашный.

«И это такая классная отмазка, которая начнет работать. И для определенного слоя общества или для таких же они начнут друг друга поддерживать, говорить: да, вот, молодцы какие, они вот настоящие герои», — убежден артист. При этом, по его мнению, чем ближе победа России, тем больше будет поступать заявлений от тех, кто ранее от них воздерживался.

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В то же время Запашный добавил, что поддержавшие СВО оказались в невыгодном положении. Например, их не зовут сниматься в рекламах на телевидении.

Это определенная форма отказа, потому что мы поддержали специальную военную операцию. К сожалению, это есть сейчас в нашем обществе

Эдгард Запашныйнародный артист России, директор Большого московского цирка

Ранее Эдгард Запашный негативно высказался о покинувшей Россию Алле Пугачевой. Тогда артист заявил, что певица никогда не была настоящим гражданином, а теперь и вовсе ярко проявила себя против России.

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