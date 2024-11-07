Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»

Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого отряда «Барс-Крым» в Ялте. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня как настоящий мужчина встал на защиту города. Благодарю и горжусь Янина Павленко глава администрации Ялты

Чиновница подчеркнула, что и сама подписала аналогичный контракт с отрядом «Барс-Крым». Кроме нее, в подразделение решили вступить ее заместители, другие сотрудники администрации и депутаты городского совета. Она добавила, что гордится преданностью певца своей малой родине и поблагодарила его за готовность защитить город.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Данко призвал мужчин встать на защиту своих городов

После подписания контракта на вступление в добровольческий отряд «Барс-Крым» певец Данко заявил, что посчитал своим долгом встать на защиту семьи и родного города. На видео, опубликованном в Telegram-канале главы ялтинской администрации, он призвал к подобным действиям и других российских мужчин.

«Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — высказал свою точку зрения артист.

Подразделение «Барс-Крым» формируют в прибрежных городах Крымского полуострова по инициативе властей республики. Главной задачей его участников является обнаружение диверсантов и нарушителей, пытающихся проникнуть в регион со стороны моря.

Артист московского хора ушел добровольцем в зону СВО и создал вокальный ансамбль

Артист Академического хора Московского метрополитена отправился в зону специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца и стал организатором вокально-инструментального ансамбля.

Вместе с сослуживцем он исполняет песни на военную тематику и классические композиции времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, военные занимаются написанием собственных песен о боевых действиях на Украине.

«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути», — заявил певец. Первое выступление его ансамбля состоялось в военном госпитале под землей.