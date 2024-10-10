Актер Стивен Сигал, ставший гражданином России еще в 2016 году, в документальном фильме «Во имя справедливости» заявил о готовности сражаться на стороне России в рамках специальной военной операции (СВО).
Артист признался, что через день после начала СВО он написал письмо президенту России Владимиру Путину и убедился, что оно дойдет до российского лидера. В письме Сигал отметил, что теперь будет видно, «кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги».
Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента
Сигал добавил, что, если понадобится, умрет за своего президента. Актер выразил уверенность, что Россия одержит победу над Украиной, ведь «наша главная сила в том, что мы правы».
«Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие, военачальники. Но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы», — заявил Сигал.
Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе
В этот же день, 10 октября, стало известно, что Стивен Сигал прибыл в Донецкую народную республику (ДНР) и посетил разрушенный изолятор в Еленовке.
Актер также пообщался с украинскими военнопленными, членами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).
«К нам относятся достаточно хорошо, не на что жаловаться», — сообщил актеру один из пленных.
Сигал спросил одного из пленных о том, хочет ли он вернуться домой. Украинский военнопленный ответил, что мечтает об этом.
Актер рассказал о работе над документальным фильмом об СВО
В мае 2023 года Стивен Сигал сообщил, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине. Сигал заявил о необходимости показать всему миру правду о том, что происходит в зоне СВО.
«Сейчас в разработке [находится] документальный фильм про события, которые происходят в зоне СВО», — заявлял актер.
Кроме того, он рассказал, что побывал в горячих точках в зоне спецоперации, где пообщался как с российскими военными, так и с украинскими.
Сигал известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете». Сейчас Стивен Сигал занимает должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям России и США.