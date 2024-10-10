Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:15, 10 октября 2024Культура

«Буду сражаться на стороне своего президента». Стивен Сигал заявил о готовности участвовать в СВО и умереть за Путина

Актер Стивен Сигал заявил о готовности участвовать в СВО и умереть за Путина

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Актер Стивен Сигал, ставший гражданином России еще в 2016 году, в документальном фильме «Во имя справедливости» заявил о готовности сражаться на стороне России в рамках специальной военной операции (СВО).

Артист признался, что через день после начала СВО он написал письмо президенту России Владимиру Путину и убедился, что оно дойдет до российского лидера. В письме Сигал отметил, что теперь будет видно, «кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги».

Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента

Стивен Сигалактер

Сигал добавил, что, если понадобится, умрет за своего президента. Актер выразил уверенность, что Россия одержит победу над Украиной, ведь «наша главная сила в том, что мы правы».

«Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие, военачальники. Но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы», — заявил Сигал.

Кадр: Вести.Ru

Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

В этот же день, 10 октября, стало известно, что Стивен Сигал прибыл в Донецкую народную республику (ДНР) и посетил разрушенный изолятор в Еленовке.

Актер также пообщался с украинскими военнопленными, членами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

«К нам относятся достаточно хорошо, не на что жаловаться», — сообщил актеру один из пленных.

Сигал спросил одного из пленных о том, хочет ли он вернуться домой. Украинский военнопленный ответил, что мечтает об этом.

Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

Актер рассказал о работе над документальным фильмом об СВО

В мае 2023 года Стивен Сигал сообщил, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине. Сигал заявил о необходимости показать всему миру правду о том, что происходит в зоне СВО.

«Сейчас в разработке [находится] документальный фильм про события, которые происходят в зоне СВО», — заявлял актер.

Кроме того, он рассказал, что побывал в горячих точках в зоне спецоперации, где пообщался как с российскими военными, так и с украинскими.

Сигал известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете». Сейчас Стивен Сигал занимает должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям России и США.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Глава УЕФА упрекнул игроков с большими зарплатами

      Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

      В Совфеде назвали саммиты по Украине бессмысленными

      Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

      Алаудинов высказался о сроках освобождения Курской области

      Раскрыты основные причины потери интереса к сексу у женщин

      Раскрыта внешность Джека-потрошителя. Как кровавый маньяк был связан с Россией и масонами?

      По улицам США после урагана «Милтон» начали плавать аллигаторы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше