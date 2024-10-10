Стивен Сигал встретился с пленными азовцами в Еленовке

Опубликованы кадры встречи Стивена Сигала с пленными азовцами в Еленовке

Актер Стивен Сигал посетил Донецкую народную республику, где встретился с пленными членами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщают «Вести».

На опубликованных кадрах актер общается с пленными в колонии в Еленовке под Донецком. Некоторые из них узнали Сигала и рассказали ему об условиях содержания. Один из них заявил, что к ним относятся «достаточно хорошо, не на что жаловаться».

На вопрос актера о том, хочет ли пленный вернуться домой, тот ответил, что мечтает об этом.

Ранее Сигал сообщил, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. В ленте будут содержаться доказательства того, что спецоперация «не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США». Он также выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном конфликте на Украине.