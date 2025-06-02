На выборах президента Польши поменялся лидер

Навроцкий обошел Тшасковского на выборах президента Польши

Консервативный политик Кароль Навроцкий обошел мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах президента Польши. О смене лидера голосования сообщает Polsat.

По данным на 23:00 по местному времени (0:00 по московскому), Навроцкий набирает 50,7 процента голосов, а его оппонент — 49,3 процента.

Прежде по результатам экзитполов с минимальным отрывом лидировал Тшасковский. Последнее обновление результатов голосования ожидается в 3:00 по московскому времени.

Ранее эксперт РИСИ Олег Неменский заявил, что новый глава Польши может разорвать отношения с Россией. «Для России оба кандидата. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной», — отметил он.