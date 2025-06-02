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23:03, 2 июня 2025Экономика

Наибольшая часть состояния Гейтса достанется Африке

Наибольшая часть состояния основателя Microsoft Гейтса достанется Африке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Mike Segar / Reuters

Наибольшая часть капитала основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке. Его слова приводит новостной портал News 24.

«Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет», — подчеркнул он.

По словам Гейтса, основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь в решении проблем в Африке. Помимо этого, он уточнил, что деньги поступят через благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее Гейтс обвинил предпринимателя и экс-главу Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в убийстве беднейших детей в мире из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).

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