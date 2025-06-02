Наибольшая часть состояния Гейтса достанется Африке

Наибольшая часть состояния основателя Microsoft Гейтса достанется Африке

Наибольшая часть капитала основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке. Его слова приводит новостной портал News 24.

«Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет», — подчеркнул он.

По словам Гейтса, основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь в решении проблем в Африке. Помимо этого, он уточнил, что деньги поступят через благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее Гейтс обвинил предпринимателя и экс-главу Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в убийстве беднейших детей в мире из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).