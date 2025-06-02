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15:56, 2 июня 2025Ценности

Наряды украинской делегации на переговорах с Россией оценили

Политолог Коктыш: Военная форма украинцев говорит о готовности затянуть конфликт
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш оценил наряды украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Интервью с ним публикует «Говорит Москва».

Известно, что несколько членов украинской делегации прибыли на второй ряд переговоров в военной форме. По мнению политолога, отказ украинской стороны от деловых костюмов говорит о готовности к затягиванию конфликта.

«Они постоянно демонстрируют стиль милитари — и это уже вызвало возмущение со стороны Дональда Трампа. Представители украинской стороны заявили, что не могут позволить себе надеть костюмы (...) По сути, они невербально заявляют о намерении продолжать военные действия и выторговывать те позиции, которые были озвучены в их публичном меморандуме», — считает эксперт.

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Ранее также было раскрыто убранство зала на переговорах России и Украины в Стамбуле. Столы поставили в форме буквы «П», расположив делегации друг напротив друга. В то же время посередине расположилась турецкая сторона. Кроме того, между переговорщиками и на столах разместили букеты цветов.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

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