Раскрыто убранство зала на переговорах России и Украины в Стамбуле

Столы на переговорах России и Украины в Стамбуле поставили буквой «П»

В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Детали убранства зала раскрывает РИА Новости, публикуя видео из дворца Чираган.

На размещенных кадрах видно, что столы поставили в форме буквы «П», расположив делегации друг напротив друга. В то же время посередине расположилась турецкая сторона. Кроме того, между переговорщиками и на столах разместили букеты цветов.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. В документе, который Киев также представил Вашингтону, Украина потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Помимо этого, Киев рассчитывает получить от Москвы надежные гарантии безопасности, при этом отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете и настаивает, что территориальные приобретения России после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом.

