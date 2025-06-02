Назван главный результат переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Топорнин: Главный результат встречи в Стамбуле — обмен меморандумами

Главным результатом переговоров России и Украины в Стамбуле стал обмен меморандумами и договоренность о продолжении обмена военнопленными, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Он подчеркнул, что продолжительность переговоров никак не влияет на их результативность.

«Можно подписать важнейшие договоры в течение часа, а можно просидеть восемь часов без каких-либо результатов. Правда, здесь больших результатов нет, но их никто и не ожидал. Обе стороны обменялись меморандумами, договорились о продолжении обмена. Никакого прорыва не произошло», — считает политолог.

По его мнению, сторонам не было большого смысла приезжать в Стамбул — все то же можно было сделать и решить через посредников.

«Можно было все это решить через почту, через Вашингтон. Не было необходимости собираться в Стамбуле таким широким составом. Пока переговоры не принесли какого-то нового дыхания в развитие российско-украинских контактов», — резюмировал Топорнин.

Ранее стало известно, что Россия представила Украине свой меморандум о мире на переговорах в Стамбуле. В нем Москва изложила свои условия для урегулирования конфликта на Украине.