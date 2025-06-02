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18:20, 2 июня 2025Моя страна

Названы российские города-локомотивы по росту популярности у туристов

Ялта, Кисловодск и Зеленоградск названы городами-локомотивами по росту турпотока
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
г.Сочи

г.Сочи. Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom  

Города-локомотивы по росту популярности у российских туристов — Ялта, Кисловодск и Зеленоградск. Такие данные назвали «Яндекс Путешествия», результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, востребованность Ялты возросла на 76 процентов, Кисловодска — на 27 процентов, а Зеленоградска — на 32 процента. «Эти данные показывают, как точечные инвестиции и удачное позиционирование (история, природа, оздоровление) влияют на туристическую привлекательность», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что семейные пары с детьми стали чаще приезжать на отдых в Крым. Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону стали ключевыми городами, жители которых посетили полуостров в майские выходные.

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