Названы российские города-локомотивы по росту популярности у туристов

Ялта, Кисловодск и Зеленоградск названы городами-локомотивами по росту турпотока

Города-локомотивы по росту популярности у российских туристов — Ялта, Кисловодск и Зеленоградск. Такие данные назвали «Яндекс Путешествия», результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, востребованность Ялты возросла на 76 процентов, Кисловодска — на 27 процентов, а Зеленоградска — на 32 процента. «Эти данные показывают, как точечные инвестиции и удачное позиционирование (история, природа, оздоровление) влияют на туристическую привлекательность», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что семейные пары с детьми стали чаще приезжать на отдых в Крым. Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону стали ключевыми городами, жители которых посетили полуостров в майские выходные.

