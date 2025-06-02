Суд арестовал многомиллионные активы по делу осужденного экс-сотрудника Росатома

Суд арестовал активы экс-главы подразделения Росатома Сахарова на ₽284,4 млн

Суд арестовал активы осужденного за получение взяток бывшего директора структурного подразделения госкорпорации Росатома Геннадия Сахарова на сумму 284,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, речь идет о принадлежащих Сахарову и его супруге, а также осужденному за дачу взятки бизнесмену Элгуджи Кокосадзе, деньгах, недвижимости, ювелирных украшениях. В документах сказано, что установлен запрет распоряжаться принадлежащим им имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения и залога.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы приговорил Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. Эти деньги он получал от бизнесмена Элгуджи Кокосадзе — главы фирмы «Оргэнергострой».