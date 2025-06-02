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15:47, 2 июня 2025Силовые структуры

Суд арестовал многомиллионные активы по делу осужденного экс-сотрудника Росатома

Суд арестовал активы экс-главы подразделения Росатома Сахарова на ₽284,4 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд арестовал активы осужденного за получение взяток бывшего директора структурного подразделения госкорпорации Росатома Геннадия Сахарова на сумму 284,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, речь идет о принадлежащих Сахарову и его супруге, а также осужденному за дачу взятки бизнесмену Элгуджи Кокосадзе, деньгах, недвижимости, ювелирных украшениях. В документах сказано, что установлен запрет распоряжаться принадлежащим им имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения и залога.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы приговорил Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. Эти деньги он получал от бизнесмена Элгуджи Кокосадзе — главы фирмы «Оргэнергострой».

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