Бывший сотрудник Росатома услышал приговор за взятки на 32 миллиона рублей

Суд дал 12 лет экс-главе подразделения Росатома Сахарову за взятки на ₽32,6 млн

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу подразделения Росатома Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Денежное вознаграждение он получал от бизнесмена Элгуджи Кокосадзе, возглавляющего фирму «Оргэнергострой». Его также осудили за дачу взяток на восемь лет заключения. Услышав срок, конвой взял бизнесмена под стражу в зале суда.

Кроме того, оба фигуранта получили штрафы — Сахаров в семикратном размере от суммы подношений, выразившемся в 228,2 миллиона рублей; Кокосадзе — 98 миллионов рублей.

С помощью взяток он лоббировал свои интересы застройщика и получение выгодных контрактов. Криминальная схема передачи взяток, по мнению следователя, выглядела следующим образом: Кокосадзе взял в 2021 году на должность помощника гендиректора свой фирмы Юлию Пермякову — подругу жены Сахарова — с зарплатой 700 тысяч рублей. Деньги шли на счет топ-менеджера «Росатома».