Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 30 мая 2025Силовые структуры

Бывший сотрудник Росатома услышал приговор за взятки на 32 миллиона рублей

Суд дал 12 лет экс-главе подразделения Росатома Сахарову за взятки на ₽32,6 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу подразделения Росатома Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Денежное вознаграждение он получал от бизнесмена Элгуджи Кокосадзе, возглавляющего фирму «Оргэнергострой». Его также осудили за дачу взяток на восемь лет заключения. Услышав срок, конвой взял бизнесмена под стражу в зале суда.

Кроме того, оба фигуранта получили штрафы — Сахаров в семикратном размере от суммы подношений, выразившемся в 228,2 миллиона рублей; Кокосадзе — 98 миллионов рублей.

С помощью взяток он лоббировал свои интересы застройщика и получение выгодных контрактов. Криминальная схема передачи взяток, по мнению следователя, выглядела следующим образом: Кокосадзе взял в 2021 году на должность помощника гендиректора свой фирмы Юлию Пермякову — подругу жены Сахарова — с зарплатой 700 тысяч рублей. Деньги шли на счет топ-менеджера «Росатома».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

    Зеленский встретился с авторами закона о санкциях против России

    На Западе признали слабость «коалиции желающих» по Украине

    Певица Ханна обнажила ягодицы для рекламы

    Бывший сотрудник Росатома услышал приговор за взятки на 32 миллиона рублей

    Врач назвал важное условие при отказе от курения

    В выступлении Овечкина в КХЛ усомнились

    Настигнутая панической атакой женщина высвободилась из парашюта в полете и упала в воду

    Симоньян описала свое состояние словами «нет сил на конфликты»

    Силовики нашли бывшего российского мэра на пляже у Черного моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости