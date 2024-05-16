Бывшего главу «Росатома» Сахарова обвинили в откатах на 23 миллиона рублей

«Ъ»: экс-директору «Росатома» Сахарову вменили получение откатов на 23 млн руб.

Бывшего директора госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова обвинили в получении откатов на сумму 23 миллиона рублей от руководителя строительной компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По версии следствия, в течение трех лет Сахаров получал от главы фирмы «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе денежное вознаграждение за лоббирование интересов застройщика и получение им выгодных контрактов. Криминальная схема передачи взяток, по мнению следователя, выглядела следующим образом: Кокосадзе взял в 2021 году на должность помощника гендиректора свой фирмы Юлию Пермякову — подругу жены Сахарова — с зарплатой 700 тысяч рублей. Деньги шли на счет топ-менеджера «Росатома».

Оба вину не признают. Сахаров и Кокосадзе утверждают, что это не откаты, а оплата консультационных услуг в качестве президента Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли.

14 мая Мосгорсуд оставил под стражей Сахарова, отклонив жалобу его адвокатов. Также в СИЗО находится Кокосадзе.