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18:25, 14 мая 2024Силовые структуры

Экс-директора «Росатома» Сахарова оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова по делу о взятке

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Московский городской суд оставил под стражей экс-директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы и оставил жалобы адвокатов Сахарова без изменений.

Ранее Басманный районный суд арестовал экс-директора «Росатома» до 26 мая. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По делу также задержан первый замгенерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему вменяется статья 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.

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      Илона Палей
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