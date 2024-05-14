Экс-директора «Росатома» Сахарова оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова по делу о взятке

Московский городской суд оставил под стражей экс-директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы и оставил жалобы адвокатов Сахарова без изменений.

Ранее Басманный районный суд арестовал экс-директора «Росатома» до 26 мая. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По делу также задержан первый замгенерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему вменяется статья 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.