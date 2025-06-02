По факту пропажи подростка в российском регионе возбудили дело

В Тверской области следователи возбудили дело по факту пропажи подростка

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летнего жителя Торжка Даниила Музыкантова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Это сделано для более тщательного выяснения всех обстоятельств и мобилизации сил на его поиски, отметили в ведомстве.

28 мая Музыкантов ушел из дома и не вернулся. Данных о его местонахождении до сих пор нет.

В 2021 году Музыкантов также пропадал.

Ранее сообщалось, что пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области дети найдены, они живы.