Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 2 июня 2025Силовые структуры

По факту пропажи подростка в российском регионе возбудили дело

В Тверской области следователи возбудили дело по факту пропажи подростка
Варвара Митина (редактор)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летнего жителя Торжка Даниила Музыкантова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Это сделано для более тщательного выяснения всех обстоятельств и мобилизации сил на его поиски, отметили в ведомстве.

28 мая Музыкантов ушел из дома и не вернулся. Данных о его местонахождении до сих пор нет.

В 2021 году Музыкантов также пропадал.

Ранее сообщалось, что пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области дети найдены, они живы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры в Стамбуле прошли после беспрецедентной атаки на аэродромы. Как в России отреагировали на итоги встречи?

    Курорт Сбера подарил детскую игровую площадку селу Манжерок

    Системы ПВО уничтожили пять беспилотников над российским регионом

    Россиян предупредили об изменении правил смены пароля на «Госуслугах»

    Стало известно состояние попавшего несколько раз под машину петербургского мотоциклиста

    Политолог заявил о победе Трампа на выборах президента Польши

    Раскрыто условие заключения мирного договора в меморандуме России

    Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

    52-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бикини

    Военный эксперт назвал причину незащищенности российских бомбардировщиков на аэродромах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости