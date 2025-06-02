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06:54, 2 июня 2025Силовые структуры

Пропавших в российском регионе детей нашли

СК: Пропавших в Кемеровской области детей нашли живыми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области дети найдены, они живы. Об этом сообщает в Telegram СУ СК по российскому региону.

Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в воскресенье, 1 июня. Согласно предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении несовершеннолетних не совершались.

«В настоящее время следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства отсутствия малолетних», — добавили в СК.

Ранее в Нижнем Тагиле после одного запрета родителей пропали 13-летние мальчик и девочка. Мать девочки посчитала, что приятель плохо на нее влияет, и объявила, что им нужно прекратить дружбу, после чего дети пропали.

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