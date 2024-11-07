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10:02, 7 ноября 2024Россия

В российском городе после одного запрета родителей пропали 13-летние школьники

В Нижнем Тагиле после запрета дружить пропали 13-летние мальчик и девочка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле после одного запрета родителей пропали 13-летние мальчик и девочка. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, пропавшие в российском городе школьники живут в одном доме. Мать девочки посчитала, что приятель плохо на нее влияет, и объявила, что им нужно прекратить дружбу.

Юная горожанка начала в отместку курить и пропадать из дома. Во время каникул родители пристально следили за ней и никуда не отпускали.

Накануне после школы девочка отправилась к однокласснику, а потом перестала отвечать на звонки. Другой приятель школьницы рассказал, что проводил ее вместе с прежним другом до автобусной остановки.

Пропавшего мальчика воспитывает только отец. К поискам детей подключились волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области братья 9 и 14 лет исчезли по пути в парикмахерскую.

ЖЗЛ
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