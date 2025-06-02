Политолог заявил о победе Трампа на выборах президента Польши

Политолог Стремидловский: На выборах лидера Польши победил Трамп

На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и, как оказалось, оппозиционный для «европейского мейнстрима» глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил полонист Станислав Стремидловский.

По его словам, голосование на президентских выборах в Польше показало, что многие граждане на «проамериканской орбите» и все больше связывают свои интересы и безопасность с США. Политолог также напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий встречался с Дональдом Трампом. Тогда же глава Белого дома фактически «благословил» его на эту победу.

«Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», — рассказал Стремидловский.

Как счел специалист, на европейскую страну все больше начинают влиять США. В скором времени Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы.

При этом на улучшение отношений России и Польши надеяться не стоит, заверил эксперт. Он объяснил, что Навроцкий неприязненно относится к Москве, однако ради защиты национальных интересов готов пойти на жертвы. Также польский лидер может полагаться на «потепление» в отношениях России и США. Тогда же, возможно, побочным эффектом станет «если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии», пояснил политолог.

2 июня консервативный политик Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши с 51 процентом голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрал 49 процентов голосов.