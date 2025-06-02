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01:08, 2 июня 2025Россия

Появились подробности удара ВСУ по Рязани

Губернатор Малков: Обломки БПЛА ВСУ повредили окна в жилых домах в Рязани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В результате удара украинских беспилотников по Рязани были повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил рязанский губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его данным, из-за падения обломков дронов в домах были разбиты окна. Помимо этого, повреждения получили припаркованные машины.

Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. «Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО», — написал губернатор.

Атака на Рязань была совершена в ночь на понедельник, 2 июня. По словам местных жителей, раздалось по меньшей мере двенадцать звуков взрывов в небе над городом.

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